زاخو يضرب الميناء بثنائية

2021/10/01 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تمكن فريق زاخو من هزيمة فريق الميناء في ملعبه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الفيحاء لحساب الجولة الثالثة من الدوري.وزاخو كان الطرف الأفضل في المباراة وحاول عدة محاولات على مرمى الميناء أثمرت احداها عبر اللاعب امجد وليد في الدقيقة 34 من المباراة، بينما اقتصرت محاولات الميناء من الكرات الثابتة ولم تشكل خطورة على مرمى زاخو لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني حاول فريق الميناء العودة إلى المباراة حيث سدد المحترف اليمني ناصر محمدوه لكن كرته علت العارضة فيما سدد احد جبار كرة اخرى مرت بجوار القائم، فيما حصل تمكن فريق زاخو من استثمار الهجمات المرتدة بعد أن نجح البرازيلي لوكاس سانتوس من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز زاخو بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع زاخو رصيده إلى النقطة السابعة ويقفز للمركز الخامس بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة الواحدة./انتهى

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