مجلس الخدمة العامة ينفي انباء بشان إعادة التقديم على استمارة الكليات الساندة

2021/10/01 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادة التقديم على استمارة الكليات الساندة. وأكد المتحدث باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن الاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعادة التقديم على استمارة الكليات الساندة، من الذين قدموا قبل تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩، بحجة وجود اخطاء بجمع النقاط، عارية عن الصحة". وأضاف:" أن عملية التقديم على الاستمارة تسير بانسيابية عالية ولا توجد فيها اي معوقات"، مشيرا الى أن "من يقوم بهذه الافعال يهدف الى التأثير على سير عملية التعيين وتشويه عمل المجلس".ولفت اللهيبي إلى:" أن المجلس سيتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يريد التشويش على سير عملية التعيين"، داعيا خريجي الكليات الساندة الى عدم الاستماع الى هذه الاكاذيب، واخذ الاخبار الصحيحة من الموقع الرسمي للمجلس"./انتهى7

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