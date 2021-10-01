2021/10/01 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في 20 أيلول هو سليم أبو أحمد.واستهدفت غارة بطائرة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأميركي يكشف عن هوية القيادي في “القاعدة” الذي قُتل بغارة جوية في إدلب المركز الخبري الوطني.

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