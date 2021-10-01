2021/10/01 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع الذهب الجمعة، إذ عوض نزول الدولار ومخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو أثر الرهانات على رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما يبقي المعدن على طريق تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1758.58 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1759 دولارا.

تراجع الدولار، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وهو ما دعم الطلب.

والذهب في طريقه لتسجيل أول مكسب أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر، مرتفعا حوالي 0.6 بالمئة حتى الآن، إذ ساعده تراجع الدولار أمس الخميس على الانتعاش بنحو 2%.

ومما دعم الإقبال الذهب، تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية وسط مخاوف بشأن التضخم والتباطؤ المحتمل في النمو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1% إلى 22.42 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين واحدا إلى 972.64 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.27% إلى 1904.60 دولار، وكلاهما في طريقهما لتسجيل خسائر الأسبوعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتجه لمكسب أسبوعي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتجه لمكسب أسبوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).