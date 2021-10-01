2021/10/01 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلة الوكرة تتخطى الشارقة مرعي: طريق الإتحاد للقب العربي ليس مفروشاً بالورود { الإسكترية- وكالات: شدد أحمد مرعي، المدير الفني لفريق كرة السلة بالاتحاد السكندري، الخميس، على قوة البطولة العربية للأندية التي يستضيفها ناديه حاليا.وقال مرعي، في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة، على هامش تواجده لمتابعة مباراة الوكرة القطري والشارقة الإماراتي: الفوز الذي حققناه أمس […]

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