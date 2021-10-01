2021/10/01 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلاد سعيد أصدقائي مواليد تشرين الأول محسن حسين كما وردني من (فيسبوك) فان من بين اصدقائي البالغ عددهم اليوم 1471 بينهم 78 صديقا كما في الصورة يقع تاريخ ميلادهم في الشهر العاشر تشرين الاول الذي سيبدأ غدا الجمعة.وكما في بداية كل شهر الحقت بالصورة المواصفات الشخصية لمن ولد في الشهر العاشر.ولمتابعي قراءة الطالع […]

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