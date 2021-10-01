2021/10/01 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفالح: قرعة تونس صعبة بالمونديال مصر في مجموعة نارية بالطائرة { تونس – وكالات: حضر رئيس الاتحاد التونسي للكرة الطائرة، فراس الفالح، قرعة بطولة العالم للعبة، التي جرت مساء الخميس بروسيا.وفي هذا الصدد، قال الفالح خلال تصريحات خاصة صحفية: بطولة العالم تشارك فيها منتخبات ذات مستوى ممتاز، والقرعة وضعتنا في مجموعة صعبة تضم روسيا […]

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