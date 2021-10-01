ديون متراكمة تودي بحياة مفوض بالداخلية انتحاراً

2021/10/01 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار مفوض بوزارة الداخلية بسبب الديون المتراكمة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "منتسبا في وزارة الداخلية برتبة مفوض انتحر أمام مركز شرطة البتول بحي النصر في العاصمة بغداد بإطلاق النار على نفسه".

وأضاف أن "الانتحار جاء نتيجة ديون متراكمة".

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