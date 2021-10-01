القوة الضاربة تحقق أهدافاً جيدة في مطاردة المطلوبين للقضاء بالبصرة

2021/10/01 | 21:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، تحقيق القوة الضاربة أهدافاً جيدة في مطاردة المطلوبين للقضاء في المحافظة.وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، في بيان، إن “القوة الضاربة حققت نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات والسلاح ومطاردة المطلوبين وفرض هيبة الدولة والقانون من خلال العمليات الاستباقية التي تعتمد بشكل رئيس […]

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