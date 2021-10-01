ينتشر بين الاطفال.. ابرز الاعراض للفيروس المخلوي التنفسي

2021/10/01 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتفشى الفيروس المخلوي التنفسي بشكل متزايد بين الأطفال حول العالم في غير موسمه وبشكل تصاعدي.والفيروس هو أحد أشهر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وبخاصة عند الأطفال الرضّع، ودون سن العامين.[…]

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ابرز الاعراض للفيروس المخلوي التنفسي المركز الخبري الوطني.

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