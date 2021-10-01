بالفيديو.. استهداف منزل متظاهر في السماوة

2021/10/01 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة المثنى، الجمعة، بأستهداف منزل متظاهر بمدينة السماوة بواسطة رمانة يدوية‎.‎

وقال المصدر لـNRT‏ عربية اليوم (1 تشرين الاول 2021)، أن "انفجارا وقع بمنطقة القشلة وسط مدينة السماوة مركز المحافظة ‏استهدف منزل متظاهر"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية وفرقة من الدفاع المدني طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ‏ملابساته‎".‎

وبين المصدر، أن "الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية، إلا أنه أحدث فتحة بالسقف الكونكريتي العائد للمنزل الذي أصابه ‏الانفجار".‏

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