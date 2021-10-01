2021/10/01 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نجمة البوب شاكيرا، تعرضها لهجوم خنازير برية في مدينة برشلونة الاسبانية.

وذكرت شاكيرا عبر عبر تطبيق أنستغرام، انها "تعرضت لهجوم من خنازير برية أثناء سيرها مع ابنها في متنزه بالمدينة".

وأضافت المغنية الكولومبية، وهي تحمل حقيبة سوداء ممزقة ومتسخة أمام الكاميرا:"كانوا يأخذون حقيبتي، وبداخلها هاتفي المحمول"؟

وتابعت، انه "في النهاية، تركوا الحقيبة"، قبل أن تخاطب ابنها: "ميلان، قل الحقيقة حول كيفية مواجهة والدتك للخنازير البرية"، ولم تصب الأم أو الابن في الهجوم.

وتنتشر الخنازير البرية بشكل متزايد في برشلونة، كما هو الحال في العديد من المدن الأوروبية الأخرى، حتى أن بعض الناس في برشلونة يطعمونها رغم حظرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: خنازير تهاجم شاكيرا.. ماذا جرى لنجمة البوب؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: خنازير تهاجم شاكيرا.. ماذا جرى لنجمة البوب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).