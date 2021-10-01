2021/10/01 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، الغاء المصادقة على المرشح حيدر الملا وحجب أصواته.جاء ذلك بعد ان نفى الملا، في مقطع فيديوي أنباء استبعاده عن السباق الانتخابي. وبحسب الوثيقة الصادرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم نفيه..



المفوضية تستبعد حيدر الملا من الانتخابات “وثيقة” المركز الخبري الوطني.

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