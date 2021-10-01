المفوضية تخصص رابطاً لرصد المخالفات الانتخابية

2021/10/01 | 22:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطلقت مفوضية الانتخابات، الجمعة، رابطاً لرصد المخالفات الانتخابية، ضمن الحملات الدعائية.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في إطار العمل الجديد لمفوضية الانتخابات باعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين العراقيين على جميع مجريات العملية الانتخابية، تطلق المفوضية رابطاً رصد المخالفات الانتخابية للمرشحين في حملاتهم الدعائية لانتخابات مجلس النواب العراقي …

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