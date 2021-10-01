2021/10/01 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على المرشح حيدر الملا وحجب أصواته » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:01

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على المرشح حيدر الملا وحجب أصواته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على المرشح حيدر الملا وحجب أصواته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).