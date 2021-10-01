2021/10/01 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أعلنت عمليات نينوى، اليوم الجمعة، القاء القبض على أحد المطلوبين أثناء توجهه من إقليم كردستان الى مدينة الموصل.

وقال وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، تمكن أبطال فرقة المشاة السادسة عشرة قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على المطلوب (س.ع) وفق المادة 4 إرهاب في سيطرة جسر الكوير أثناء توجهه من إقليم كردستان الى مدينة الموصل".

وأضاف أنه "وتم تسليمه الى استخبارات ومكافحة إرهاب النمرود".

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