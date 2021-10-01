منظمة: السلطات الليبية تعتقل 500 مهاجرعلى نحو

2021/10/01 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة إغاثة تعمل في ليبيا، الجمعة، أنها تلقت تقارير عن احتجاز 500 مهاجر على الأقل، على نحو تعسفي خلال عملية أمنية في طرابلس أعلنت عنها السلطات الليبية.

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