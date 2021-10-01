مكتب نائب الرئيس الأمريكي يحاول احتواء تداعيات جدال هاريس مع طالبة بشأن إسرائيل

2021/10/01 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول مكتب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، احتواء تداعيات تبادل في وقت سابق من هذا الأسبوع بين هاريس وطالبة وصفت تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها "إبادة عرقية وتشريد للناس".

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