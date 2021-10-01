2021/10/01 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن المطرب المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، عن قيامه بحفل جماهيري في محافظة البصرة.وكتب رمضان على “الانستغرام”، “تم الحمدلله الاتفاق على اول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



محمد رمضان في البصرة المركز الخبري الوطني.

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