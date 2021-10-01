امانة مجلس الوزراء تطلع على مراحل العمل بمشاريع صندوق إعمار ذي قار

2021/10/01 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على مراحل العمل بمشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار.وقالت الأمانة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رافقت صندوق إعمار محافظة ذي قار، في جولة ميدانية شملت عددا من المشاريع الحيوية في المحافظة؛ للاطلاع على مراحل العمل في المشاريع المُدرَجة ضمن صندوق إعمار المحافظة، المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء (139 لسنة 2020)".وأضاف البيان، أن "الجولة تضمّنت مشروع تأهيل طريق البطحة - الناصرية، الذي سيسهم في فكّ الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، ومشاريع البنى التحتية، وتأهيل الطرق في أقضية الشطرة، والرفاعي، وقلعة سكر، والإصلاح، والچبايش، وسيد دخيل، والفهود".وتابع البيان أن "رئيس الصندوق، رزاق حسين الركابي، أشاد بدور الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في عملية الإعداد للتعليمات الخاصة بالصندوق، وتقديم التسهيلات كافّة لإجراءات الإدراج، مؤكداً عزم ملاكات الصندوق، على المضي قدماً في إحالة جميع المشاريع ومتابعتها؛ من أجل النهوض بواقع المحافظة، وتطويرها وتوفير الخدمات الأساسية كافّة لمواطني المحافظة".ونوه الى أنه "رافق الفريق في الجولة التي ستستمر لعدة أيام لتشمل بقية الأقضية والنواحي، فرق المتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصندوق إعمار محافظة ذي قار، إضافة إلى دائرتي بلديات، والطرق والجسور في المحافظة"./انتهى7

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