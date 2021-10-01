قيادة عمليات البصرة : القوة الضاربة حققت نجاحات في مكافحة المخدرات والسلاح ومطاردة المطلوبين

2021/10/01 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي ان القوة الضاربة حققت نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات والسلاح ومطاردة المطلوبين وفرض هيبة الدولة والقانون من خلال العمليات الاستباقية التي تعتمد بشكل رئيسي على المعلومات الاستخبارية .وأضاف قائد العمليات في بيان " حققنا تقدما كبيرا في الحد من النزاعات العشائرية وإلقاء القبض على مجاميع مطلوبة قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة منها ٤٠٦ من القانون الجنائي وأخرى في تجارة المخدرات وسلاح .وأشاد قائد العمليات بالدور الكبير والتنسيق العالي مع الحكومة المحلية وأبناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لفرض الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية ./انتهى

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