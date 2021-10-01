ما الهدف من زيارة “بلاسخارت” الى جنوبي العراق يوم غد؟

2021/10/01 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الجمعة، ان رئيستها، جينين هينيس-بلاسخارت، ستتوجه يوم غد إلى البصرة والناصرية لمناقشة أهمية الانتخابات.وذكر بيان للبعثة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الممثلة الخاصة […]

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