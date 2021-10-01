2021/10/01 | 22:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mGFEzkgkux0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصرية.. إحياء الذكرى الثانية لـ"ثورة تشرين" بساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصرية.. إحياء الذكرى الثانية لـ"ثورة تشرين" بساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).