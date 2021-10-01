مرشح عن الفتح يؤكد على ضرورة انتخاب الكتل التي تدعم الحشد وتقف ضد التواجد الاميركي

2021/10/01 | 22:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضح مرشح تحالف الفتح، عن محافظة بغداد، معين الكاظمي، “الدائرة الانتخابية، التسلسل 74″، اليوم الجمعة، ان المحددات التي وضعتها المرجعية ستكون دليل الناخب في الانتخابات، مؤكدا على ضرورة انتخاب الكتل التي تدعم الحشد وتقف ضد التواجد الاميركي.وقال الكاظمي لبرنامج “حصاد الايام”، ان “بيان المرجعية صدر بوقت مهم وسيرفع نسبة المشاركة بالانتخابات”، مبينا ان […]

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