النجم المصري محمد رمضان يعلن اقامة اولى حفلاته في العراق

2021/10/01 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن النجم المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، اقامة اول حفلة له في احدى المحافظات العراقية.

وقال رمضان على صفحته الشخصية (فيسبوك)، انه "تم الحمدلله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً".

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