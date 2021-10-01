يابة مستبعديني؟.. (حيدر الملا) يتهكم على (بغداد اليوم) والمؤسسة المستقلة تحتفظ بحق الرد أمام القضاء (فيديو)

2021/10/01 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لطالما عرفت وكالة بغداد اليوم الإخبارية بحياديتها، ونقلها للواقع العراقي، وتمثيلها لصوت الشعب أولاً وفوق كل شيء، والدولة العراقية كذلك، بما فيها القضاء والحكومة والبرلمان دون الاهتمام بأي لائم مهما كان حجمه.وبهذا تؤكد لجمهورها الكريم أنها تحتفظ بحقها القانوني مادياً ومعنوياً أمام القضاء العراقي الموقر بما نسبه إليه المرشح عن تحالف تقدم السيد (حيدر الملا)، بأنها تابعة لمرشح آخر منافس لم يسمه صراحةً.علماً أن الوكالة مستقلة مئة في المئة، ولا تغالي لأي شخص على حساب شخص، وستبقى صوت العراق الهادر والوطني.

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