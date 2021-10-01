احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية

2021/10/01 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل، في البحرين، الجمعة، غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة للدولة العبرية في البلاد.

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