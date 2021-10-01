كاتب يحذر من المندسين والعنف ضد الحراك الاحتجاجي المطالب بالصلاح

2021/10/01 | 22:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعض الشخصيات السياسية ستشحذ من المتنفذين العودة.

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