دراسة: لا علاقة بين علاج الهرمونات البديلة وزيادة خطر الإصابة بالخرف

2021/10/01 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دراسة كبيرة، أجريت على مجموعة نساء في المملكة المتحدة، أن العلاج بالهرمونات البديلة لا يرتبط أحيانًا في زيادة خطر الإصابة بالخرف..ما التفاصيل؟

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