2021/10/01 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت السلطات السعودية، الجمعة، شرط الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا حال الرغبة في دخول الأنشطة والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: الحصول على جرعتي اللقاح شرطًا لدخول الأنشطة والمنشآت وركوب الطائرات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: الحصول على جرعتي اللقاح شرطًا لدخول الأنشطة والمنشآت وركوب الطائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).