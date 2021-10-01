يوتيوبر بحريني يجري تجربة مثيرة في كربلاء: إسمي ’عمر فاروق’ ما رأيكم؟!

2021/10/01 | 22:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرى اليوتيوبر البحريني الشهير "عمر فاروق" تجربة اجتماعية في مدينة كربلاء، سأل خلالها المارّة وسكان المدينة عن ردة فعلهم عند معرفتهم باسمه "عمر فاروق" وأنه من المذهب السنّي، وبينما لم تأتي الإجابات مفاجئة بالنسبة للعراقيين الذين ألفوا التعايش، بدت ردود الفعل مثيرة بالنسبة لعمر الذي يزور العراق للمرة الأولى.

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وتجول "عمر فاروق" في أزقة كربلاء، ووجه سؤاله إلى عينة عشوائية من المارّة، كباراً وصغاراً وكسبة وغيرهم، وحصل دائماً على إجابات مشابهة، ركزت على الترحيب به، وعدم الاكتراث لخلفيته الدينية، كما في ردود فعل عديدة من قبيل "شنو يعني!"، وردّ آخر "روح جيبلي عمر فاروق، أو فاروق عمر إلخ.." فضلاً عن ردود السيدات الكربلائيات اللاتي رحبن به على طريقتهن المعروفة.

وبدا "عمر فاروق" حذراً في البداية، حيث سأل المارّة عن رأيهم فيما لو كان هناك شخص اسمه عمر فاروق يود زيارة المدينة، لكنه اطمئن لاحقاً، وبدأ يعرّف الناس باسمه ثم يستمع إلى ردود فعلهم.

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