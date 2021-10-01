2021/10/01 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حقق نادي الزوراء، اليوم الجمعة، فوزاً مستحقاً على ضيفه نادي القاسم في ختام منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.وسجل هدف الزوراء الاول اللاعب محمد رضا في الدقيقة 17 من زمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يحقق فوزا مستحقا على القاسم في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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