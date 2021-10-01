الزوراء يكتسح شباك فريق القاسم بثلاثية

2021/10/01 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اكتسح فريق الزوراء ضيفه فريق القاسم بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي ضمن ختام الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز.والزوراء لم يمهل القاسم كثيرا حيث افتتح اللاعب محمد رضا جليل النتيجة في الدقيقة ١٧ من المباراة، وحاول فريق القاسم العودة إلى المباراة وأضاع الحارث حاتم فرصة التعديل بعد أن اجتاز حارس المرمى لكن علاء مهاوي انقذ المرمى قبل أن تجتاز الكرة خط المرمى وكاد زاهر ميداني ان يسجل في مرماه ومن خطأ دفاعي اخطأ كرار عبد ياسر في إبعاد الكرة لتصل اقدامي المحترف الجزائري لهواري الطويل وسددها بالشباك في الدقيقة ٣٦ من المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين دون رد.وفي الشوط الثاني حاول القاسم العودة إلى المباراة وأضاع عدد من الفرص عبر علاء محيسن ثم ردت العارضة أخطر كرة للقاسم في الدقيقة ٨٧ وبعدها بدقيقتين استغل حيدر احمد اندفاع القاسم ليسجل الهدف الثالث وتنتهي المباراة بثلاثة أهداف دون رد.ورفع الزوراء رصيده إلى ٦ ولديه مباراة مؤجلة أمام الديوانية فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة الواحدة./انتهى

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