الاستخبارات تعلن القبض على متسللين سوريين وآخرين وفروا المأوى لهم غرب نينوى

2021/10/01 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القبض على ستة متسللين سوريين، وعلى اشخاص وفروا المأوى لهم غرب نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن وجود تحرك لعدة اشخاص بالاراضي السورية يرومون الدخول …

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