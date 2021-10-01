2021/10/01 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، اليوم الجمعة، قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي لبنان والامارات بالسابع والثاني عشر من الشهر الحالي ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراتي لبنان والإمارات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراتي لبنان والإمارات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراتي لبنان والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).