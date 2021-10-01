2021/10/01 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cSNoAvBsUmE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبيدة خزعل من نينوى لاعب فنون قتالية وحاصل على جوائز عدة يشكو من عدم الاهتمام والدعم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبيدة خزعل من نينوى لاعب فنون قتالية وحاصل على جوائز عدة يشكو من عدم الاهتمام والدعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).