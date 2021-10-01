البرلمان التونسي يعلن

2021/10/01 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة مجلس النواب التونسي، الجمعة، بيانا أعلنت فيه استئناف جلسات البرلمان ورفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد الذي أعلن تجميد البرلمان وإقالة الحكومة منذ أكثر من شهرين، في وقت شهد محيط المجلس تعزيزات أمنية لمنع النواب من الدخول إليه.

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