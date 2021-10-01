شخص يقدم على قتل عمه في الناصرية

2021/10/01 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإقدام شخص على قتل عمه شمالي الناصرية.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "أحد الأشخاص أقدم على قتل عمه شقيق والده في قرية الحمام في قضاء الشطرة شمال الناصرية".

وأضاف ان "القوات طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته".

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