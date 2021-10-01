2021/10/01 | 23:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بيان صادر عن وزارة الصحة

في الوقت الذي تتناقص فيه نسب الاصابات والوفيات حيث نشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا في العراق نتيجةً للجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل المؤسسات الصحية والجهات الساندة، فان المعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا تستبعد حدوث موجة وبائية اخرى في المستقبل القريب بسبب عدم انحسار الوباء عالميًا واستمرار ظهور سلالات جديدة، لذا فان السبيل الوحيد لتجنب الموجة المقبلة او تقليل آثارها هو تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين، و كما ثبت بالدليل العلمي والتجربة العملية من خلال انخفاض نسب دخول المستشفيات والوفيات في بريطانيا والدول الاخرى أثناء الموجة الأخيرة نتيجة لارتفاع نسبة الملقحين في مجتمعاتها وفعالية الإجراءات الوقائية.

أن وزارة الصحة تؤكد للمواطنين الكرام أنّ الاشهر الثلاثة القادمة ستشهد وصول كميات كبيرة من اللقاح الأمر الذي يتيح لمؤسساتها الصحية تلقيح عدد أكبر من المواطنين و زيادة نسب التغطية، لذا سنعمل بناءًا على توصيات الخبراء والمختصين من أجل استثمار تلك الفترة لزيادة نسب التلقيح لضمان الحفاظ على انخفاض نسب الاصابات و الاستمرار بالسيطرة على الوباء.

نهيب بالمواطنين الاعزاء كافة والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس من غير الملقحين لحد الآن بالاسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية من فتح المدارس ورياض الأطفال وجميع المرافق الحيوية الاخرى أسوةً بالبلدان التي حققت نسب متقدمة من لقاح مجتمعاتها واستعادت الحياة الطبيعية لبلدانها.

كل الشكر والتقدير والامتنان لملاكاتنا الطبية والصحية والادارية من أبطال الجيش الابيض لجهودهم المتواصلة في مجابهة جائحة كورونا.

كل الشكر و التقدير للجهات الساندة لجهود وزارة الصحة من وزارات وهيئات و مؤسسات حكومية وغير حكومية.

الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض والشفاء العاجل لمرضاهم ولجميع المرضى الراقدين.

حمى الله العراق وشعبه من كل سوء

وزارة الصحة العراقيةالجمعة/ الأول من تشرين الاول ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تصدر بياناً وتؤكد انحسار الموجة الثالثة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تصدر بياناً وتؤكد انحسار الموجة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).