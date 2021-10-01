الصحة: العراق يشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا/ موسع

2021/10/01 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزارة الصحة؛ ان العراق يشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا.وقالت الوزارة في بيان:" انه في الوقت الذي تتناقص فيه نسب الاصابات والوفيات حيث نشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا في العراق نتيجةً للجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل المؤسسات الصحية والجهات الساندة، فان المعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا تستبعد حدوث موجة وبائية اخرى في المستقبل القريب بسبب عدم انحسار الوباء عالميًا واستمرار ظهور سلالات جديدة، لذا فان السبيل الوحيد لتجنب الموجة المقبلة او تقليل آثارها هو تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين، و كما ثبت بالدليل العلمي والتجربة العملية من خلال انخفاض نسب دخول المستشفيات والوفيات في بريطانيا والدول الاخرى أثناء الموجة الأخيرة نتيجة لارتفاع نسبة الملقحين في مجتمعاتها وفعالية الإجراءات الوقائية".واكدت وزارة الصحة، للمواطنين أنّ الاشهر الثلاثة القادمة ستشهد وصول كميات كبيرة من اللقاح الأمر الذي يتيح لمؤسساتها الصحية تلقيح عدد أكبر من المواطنين و زيادة نسب التغطية، لذا سنعمل بناءً على توصيات الخبراء والمختصين من أجل استثمار تلك الفترة لزيادة نسب التلقيح لضمان الحفاظ على انخفاض نسب الاصابات و الاستمرار بالسيطرة على الوباء".ودعت المواطنين كافة والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس من غير الملقحين لحد الآن بالاسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية من فتح المدارس ورياض الأطفال وجميع المرافق الحيوية الاخرى أسوةً بالبلدان التي حققت نسبا متقدمة من لقاح مجتمعاتها وأستعادت الحياة الطبيعية لبلدانها./انتهى7

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