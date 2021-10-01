2021/10/01 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت وزارة الصحة المواطنين والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس من غير الملقحين لحد الآن بالاسراع الى المراكز التلقيحية./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تدعو المواطنين والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس الى الاسراع الى المراكز التلقيحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تدعو المواطنين والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس الى الاسراع الى المراكز التلقيحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).