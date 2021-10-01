2021/10/01 | 23:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يجد الناس أنفسهم في حيرة من الأمر عندما يهمون ببدء حمية غذائية من أجل خسارة الوزن الزائد، حتى أنهم يحتارون أمام النصائح المتضاربة، وعلى رأسها عدد الوجبات التي ينبغي تناولها خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وهم كبير..



خبراء يؤكدون: عدد الوجبات لاعلاقة له بخسارة الوزن المركز الخبري الوطني.

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