اعتقال متهمين بتمزيق صور مرشحي الانتخابات في ذي قار

2021/10/01 | 23:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت القوات الأمنية، الجمعة، من اعتقال متهمَين اثنين، نتيجة قيامهما بتمزيق صور المرشحين في محافظة ذي قار.وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تواصل القوات الأمنية في مختلف المناطق تأمين الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي للعام الجاري”.وأضاف البيان، “تمكنت شرطة محافظة ذي قار من القاء …

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