معين الكاظمي: العراق يمتلك الامكانيات النفطية القادرة على معالجة ازمة الكهرباء

2021/10/01 | 23:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح تحالف الفتح، عن محافظة بغداد، معين الكاظمي، “الدائرة الانتخابية، التسلسل 74″، اليوم الجمعة، ان العراق يمتلك الامكانيات النفطية القادرة على معالجة ازمة الكهرباء، مشيرا اننا نستغرب عدم صرف الحكومة اي اموال لصالح الكهرباء.وقال الكاظمي لبرنامج “حصاد الايام” ان “الفتح لمس على ارض الواقع التدخل الاميركي في ملف الكهرباء”.واضاف ان “اميركا […]

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