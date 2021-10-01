الكشف عن ميزة خفية في هواتف

2021/10/01 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارير تكنولوجية عن ميزة خفية في هواتف "غوغل بيكسل"، قادرة على إنقاذ الأرواح.وذكر موقع "أندرويد بوليس" وموقع "إكس دي إيه ديفيلوبرز"، أن الهواتف تتيح إمكانية تسجيل فيديو تلقائيا في حالات الطوارئ.وقام محررو الموقع بتنزيل تحديث من متجر "غوغل بلاي" على هاتف "بيكسل"، والذي يبلغ المستخدمين أنه في إمكانهم تسجيل فيديو مستمر تصل مدته إلى 45 دقيقة، ولكن بشرط أن يقوموا في البداية بتنشيط وضع الطوارئ المدمج (Emergency SOS) في الهاتف.وأوضح الموقعان أنه في حال اتصال هاتف "غوغل بيكسل" بالإنترنت، فسيتم عمل نسخة احتياطية من الفيديو بصورة أوتوماتيكية على حساب المستخدم على "غوغل"، وتخزينها هناك لمدة 7 أيام.كما أنه في حال أن طلب صاحب الهاتف من وضع الطوارئ مشاركة الفيديو تلقائيا، فسيرسل رابطا للملف الخاص به إلى أي جهات اتصال للطوارئ قام بتحديدها له.ويمكن العثور على ميزة "تسجيل فيديو في حالات الطوارئ تلقائيا" في إعدادات تطبيق "الأمان الشخصي" بهواتف "غوغل بيكسل"، ومن أجل تنشيط وضع الطوارئ يجب الضغط على زر الطاقة في الهاتف لمدة 5 مرات، وعقب تنشيط الميزة يظل الهاتف متاحا للاستخدام، مع توافر أيقونة إخطار، للإشارة إلى حدوث تسجيل فيديو.من ناحية أخرى، أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية، إعلانا جديدا لأحدث هواتفها الذكية "بيكسل 6"، والذي يقدم لمحة من ميزاته الرئيسية.ومن المتوقع أن تطرح "غوغل" هاتف "بيكسل 6" في 19 تشرين الأول الجاري.

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