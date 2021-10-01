2021/10/01 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z4bEoqzBnkk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. أبناء مدينة الحلة يحيون الذكرى السنوية لاحتجاجات تشرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. أبناء مدينة الحلة يحيون الذكرى السنوية لاحتجاجات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).