2021/10/01 | 23:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: V4j4IIevv0Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التشرينيون.. بين المشاركة الفاعلة لقلب المعادلة والمقاطعة والعصيان المدني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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