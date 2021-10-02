بعد تقارير عن اتصالات مع مصر.. المخابرات السودانية تنفي تسليم عناصر

2021/10/01 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المخابرات السودانية، الجمعة، إنها لم تسلم عناصر الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش، التي أعلنت القبض عليهم خلال مداهمات يوم الثلاثاء.

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