2021/10/02 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ اعلنت الشركة العامة لموانى العراق عن منح ميناء ام قصر الشمالي التجديد السنوي لشهادة الجودة العالمية ( ISO ) .وقال مدير عام الموانئ الدكتور فرحان الفرطوسي منح ميناء ام قصر الشمالي التجديد السنوي لشهادة الجودة بعد تطبيق متطلبات ومعايير أنظمة الجودة العالمية ( ISO )." مشيرا الى ان هذا الامر يحافظ على السمعة العالمية التي يتمتع بها الميناء.واوضح المدير العام ان التجديد السنوي لشهادة الجودة العالمية لميناء ام قصر الشمالي جاء بعد جهد متواصل من ملاكات الموانئ للأرتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء والسفن التي تؤم موانئ العراق بهدف رضا الزبون .يذكر ان ميناء ام قصر الشمالي منح في العام الماضي 2020 شهادة الجودة العالمية للنظام المتكامل الذي يشمل شهادة أدارة الجودة ISO 9001:20 وادارة البيئة ISO 14001:2015 وكذلك شهادة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 : 2018 ./ انتهى

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