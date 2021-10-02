تونس: الغنوشي يعلن البرلمان في حالة انعقاد دائم.. ويدعو النواب لاستئناف عملهم

2021/10/02 | 00:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس، راشد الغنوشي، بصفته رئيس مجلس النواب، المُعلقة صلاحياته منذ يوليو/ تموز الماضي، مساء الجمعة، أن مكتب البرلمان هو "في حالة انعقاد دائم"، داعيًا النواب "لاستئناف عملهم النيابي والرقابي"، ضمن "ملحمة

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